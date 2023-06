Empoli, Baldanzi dichiara: "In Italia ci sono molti giovani forti"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "È stata una spedizione fantastica, con un gruppo molto bello e forte. Abbiamo fatto la storia, siamo orgogliosi, anche se avremmo voluto una medaglia diversa ma siamo contenti per il percorso fatto". Cosi Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli, a margine dell'incontro tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e la nazionale Under 20, seconda classificata al mondiale in Argentina. "In Italia ci sono molti giovani forti, dobbiamo cercare di migliorarci ma chi è bravo secondo me uscirà fuori" prosegue Baldanzi.

Il portiere, Sebastiano Desplanches, sottolinea che la sua nazionale "ha mostrato che i giovani forti, in Italia, ci sono. Abbiamo giocato con Brasile e Inghilterra, dove si crede molto nei giovani, e abbiamo dimostrato di potercela giocare. Bisogna credere di più nei giovani - conclude - e non aspettare troppi anni di gavetta, bisogna rischiare e buttarci dentro prima". (ANSA).