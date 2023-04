Empoli, Corsi su Baldanzi: "C'è interesse in Italia e all'estero. Pensiamo di potercelo godere ancora..."

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto nella giornata di oggi a Radio Sportiva e si è espresso così su Tommaso Baldanzi, giovane talento dei toscani che è oggetto delle chiacchiere di mercato in vista della prossima stagione: "Quanto vale non è tanto il prezzo che possiamo fare noi. Il prezzo lo fa chi lo chiede. Se ce lo chiedesse l’Arsenal è un discorso, e comunque non ce lo ha chiesto l’Arsenal. Se ce lo chiede una squadra italiana che fa la Champions il prezzo sarà un altro. Vedremo che prospettive ci saranno.