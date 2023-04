Empoli, Corsi su Baldanzi: "Pensiamo di potercelo godere ancora un anno"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del futuro di Tommaso Baldanzi: "Non vale solo per lui, ma anche per gli altri. Non conta ciò che si fa a dicembre, ma soprattutto quello che si fa nelle ultime 10, specialmente se si parla di giocare in club più importanti. Tutti devono confermare quanto fatto vedere, è decisivo per noi e per loro nell'ultima fase di campionato. L'idea comunque è quella di fargli completare la maturazione in casa prima di metterlo sul mercato. Pensiamo di potercelo godere ancora un anno. Lui e Fazzini devono completarsi prima di tutto fisicamente".