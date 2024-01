Empoli, il punto tra indisponibili e squlificati: ecco chi salterà il Milan

Il Milan tornerà in campo domenica contro l'Empoli, per concludere il girone d'andata del campionato. La sfida si giocherà in Toscana allo stadio Castellani, alle ore 12.30. La squadra di Andreazzoli, attualmente al penultimo posto con 13 punti conquistati in 18 partite, dovrà fare a meno di diversi azzurri infortunati: Pezzella (rientro a metà gennaio), Bastoni (rientro a fine gennaio), Bereszynski (out con il Milan), Guarino (out con il Milan), Kovalenko (in dubbio con il Milan). Out anche Liberato Cacace che era diffidato ed è stato ammonito nell'ultimo impegno contro il Cagliari.

Nessun squalificato, invece, per il Milan. Tra in rossoneri ci sono però due calciatori diffidati: uno è Reijnders che fino a questo momento ha giocato tutte e 25 le gare in stagione, l'altro è Musah che potrebbe tornare tra in convocati proprio in occasione della sfida contro l'Empoli.