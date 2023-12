Empoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Andreazzoli lancia Maldini

vedi letture

Tra poco meno di un'ora l'Empoli scenderà in campo allo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena contro la Lazio per il 17° turno di Serie A. Andreazzoli promuove Caprile da titolare, mentre Cambiaghi e Maldini agiranno alle spalle di Cancellieri, con Baldanzi ancora una volta in panchina. Sarri risponde con il tridente dei titolarissimi, formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Di seguito le formazioni ufficiali:

Empoli (4-3-2-1): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Maldini, Cambiaghi; Cancellieri. Allenatore: Andreazzoli.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.