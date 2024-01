Empoli-Milan, 70esima presenza in Serie A per Mike Maignan

Quella di oggi in Empoli-Milan, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 23/24, Mike Maignan tocca quota 70 presenze in campionato con la maglia rossonera.

In totale l'estremo difensore del Milan ha subito 60 gol in Serie A, tenendo la porta inviolata 31 volte, quasi la metà.