Empoli-Milan, al Castellani Moncada e D'Ottavio affiancati da Ibra

Squadra dirigenziale sportiva al gran completo per Empoli-Milan, in tribuna al Castellani per il lunch match di Serie A della domenica ci sono il DT Geoffrey Moncada ed il DS Antonio D'Ottavio affiancati dal "consulente" Zlatan Ibrahimovic, che torna con la squadra in campionato dopo la prima uscita di Salerno.

Lo svedese, presente a Milanello anche nella giornata di ieri, è stato accolto benissimo da tutto l'ambiente, allenatore, giocatori e tifosi, in questo suo nuovo ruolo. Nel pre partita di Empoli-Milan proprio Moncada ha parlato così di Zlatan: "Conosce tanti club e tanti giocatori, e ha vinto tanto. Possiamo imparare da lui, è un ragazzo intelligente, serie e un grande lavoratore".