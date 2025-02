Empoli-Milan, il pullman dei rossoneri è arrivato al Castellani

È arrivato pochi minuti fa il pullman del Milan allo stadio Castellani: alle ore 18.00 il fischio d'inizio della sfida di Serie A contro l'Empoli. Sfida importante per i rossoneri che devono vincere per tenere il ritmo Champions e rimanere in scia con chi in questo momento si trova davanti in classifica.

Turno di riposo per Rafael Leao e Tijjani Reijnders, mentre è ancora da capire se davanti, insieme a Joao Felix, ci sarà Abraham o il nuovo arrivato Gimenez. Dubbio che verrà sciolto a minuti con l'arrivo delle formazioni ufficiali.