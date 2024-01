Empoli-Milan, la designazione arbitrale completa. I precedenti con il Milan

vedi letture

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Empoli-Milan, gara valida per la 19^ giornata di Serie A:

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: DEL GIOVANE – CECCON

IV uomo: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE

Sono sette i precedenti in carriera di La Penna con il Milan con un bilancio di tre vittorie rossonere, due pareggi e due sconfitte. In questo campionato, il fischietto di Roma ha diretto il Diavolo in due occasioni, vale a dire contro il Cagliari (1-3 per il Milan in Sardegna) e contro l'Atalanta (3-2 per i nerazzurri a Bergamo).