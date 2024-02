Empoli, Niang: "Negli ultimi anni ho cambiato spesso squadra. Non ho trovato l'ambiente giusto"

Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo giocatore dell'Empoli, M'Baye Niang, ex attaccante del Milan, ha parlato anche dei tanti club in cui ha militato negli ultimi anni: "Ho cambiato spesso perché non ho trovato l'ambiente dove stare al meglio, cambiare a gennaio non è semplice ma non è una scusa. Devo essere pronto per la squadra perché non c'è tempo di pensare".

Cosa porta a questo Empoli?

"Posso portare l'esperienza, la velocità, la voglia. Voglio essere un rinforzo in più per la squadra, ho trovato un gruppo forte ed è una questione prettamente di fiducia. Sono sicuro che lavorando arriveremo a quello che vogliamo".

A che punto è la sua forma?

"A essere onesto sono arrivato qui senza aver giocato per un mese. Mi sono allenato da solo in Turchia, ma quel che conta sono le partite, dove prendi ritmo e puoi fare certe giocate. Penso di aver lavorato bene, con tanto carico. In un paio di giorni riuscirò a essere pronto. Poi deciderà il mister per il bene della squadra".