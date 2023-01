Empoli, poche chance con l'Inter. Milan favorito sulla Lazio: le statistiche SisalTipster

Fonte: tuttomercatoweb.com

A parlare delle ultime sfide dell'ultimo turno del girone di andata di Serie A è stato a TMW Radio l'esperto SisalTipster Gianluca Boserman. A partire da Inter-Empoli: "Inter che va alla caccia del secondo posto e favorita al 74%, contro il 9% dei toscani. I nerazzurri son ola miglior squadra in casa in Serie A e a San Siro hanno subito solo 4 reti. L'Empoli è imbattuto da 4 giornate ma non vince a Milano da 12 anni. Protagonisti attesi Dzeko e Lautaro, a segno al 45%, dall'altra parte Caputo al 20%". Domani poi Lazio-Milan: "Si incrociano ambizioni di Champions e di Scudetto. Partita delicata per entrambe, ma Milan favorito al 42%, 28% per la Lazio. Entrambe andranno a segno al 53%".