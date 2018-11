Empoli: ufficiale, esonerato Andreazzoli

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 5 NOV - "L'Empoli Fc rende noto di avere sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra Aurelio Andreazzoli e i suoi collaboratori Giacomo Lazzini e Andrea Aliboni". E' quanto pubblicato dal club azzurro, sul proprio sito, dopo le indiscrezioni circolate a metà pomeriggio, rendendo ufficiale l'esonero dell'allenatore. "A mister Andreazzoli, protagonista con i nostri colori della splendida cavalcata che nella stagione passata ha permesso al club di tornare a calcare il palcoscenico della massima serie, prosegue il comunicato, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto. Al contempo Empoli Fc augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale". In serata potrebbe arrivare l'ufficialità anche dell'ingaggio del nuovo tecnico, che dovrebbe essere Beppe Iachini.