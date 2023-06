Empoli, Zanetti ha rinnovato il suo contratto fino al 2025

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 21 GIU - Dopo l'ufficialità della permanenza del direttore sportivo Pietro Accardi, qualche giorno fa, è arrivato anche l'atteso comunicato per annunciare la conferma da parte dell'Empoli di Paolo Zanetti alla guida tecnica della squadra. Il contratto del tecnico scadrà nel giugno del 2025, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. "Ringrazio la famiglia Corsi e il direttore Accardi per l'ennesima dimostrazione di fiducia nei miei confronti - sono le parole di Zanetti affidate a nota -. Com'è normale che sia, ci siamo confrontati per programmare la nuova stagione e nel farlo ho trovato grande unità d'intenti tra le parti, voglia di fare bene e di proseguire il lavoro iniziato un anno fa.

Sappiamo quanto sia difficile il campionato di serie A ma allo stesso tempo è altamente stimolante provare a confermarsi. Abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo, vogliamo provare a fare un'impresa mai riuscita all'Empoli, sono fortemente motivato e darò tutto per raggiungere la terza salvezza consecutiva e regalare nuove gioie ai nostri tifosi". (ANSA).