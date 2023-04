Empoli, Zanetti su Baldanzi: "Pronto, come Fazzini, Vicario e Parisi"

MilanNews.it

Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, si è così espresso a SkySport su Baldanzi: "Giocatore pronto, insieme a Fazzini, Vicario e Parisi. Hanno qualcosa in più nel loro dna. Bisogna stare calmi, perché in Italia siamo bravi a bruciare i ragazzi. La mia società non mi obbliga a far giocare i giovani, ma è brava a darmi i giocatori forti".