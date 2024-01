Eni insidia la Tim per il ruolo di title sponsor della Serie A: prima offerta a cifra più alte

Presto il campionato di Serie A potrebbe cambiare nome, non a livello di brand, che rimarrà lo stesso, quanto per il title sponsor che lo accompagnerà nei prossimi anni. A quanto pare l'accordo fra la Lega ed il colosso della telefonia Tim sarebbe fortemente insidiato da un nuovo competitor, l'Eni, che stando al portale Reuters avrebbe addirittura anche già presentato un'offerta a rialzo per sfruttare il mondo del calcio per lanciare uno dei suoi nuovi brand (Enilive o la già nota Plenitude).

LA PROPOSTA DI ENI - Stando a Reuters Eni avrebbe presentato sul tavolo dell'amministratore De Siervo un'offerta da 22 milioni di euro annui alla Serie A, ovvero il 10% in più rispetto alle cifre che il campionato incassa dalla sponsorship con la TIM.