Enrico Varriale propone la sua griglia Scudetto: Napoli davanti a tutti

Attraverso il suo profilo twitter, il giornalista Rai Enrico Varriale ha stilato la sua griglia per il campionato che è ormai alle porte: "Con 15 giorni di mercato ancora da consumare la griglia di inizio campionato assomiglia più a quella dopo le prove libere del venerdì. Quindi potrebbe modificarsi. Questa la mia ad oggi: Napoli, Inter, Milan, Juve,Lazio,Roma, Atalanta, Fiorentina. Per il Napoli ripetersi non sarà facile. Ha perso due dei principali progettisti della macchina scudetto ma ha conservato il Verstappen della serie A, quel Victor Osimhen che insieme a Kvara è in grado di spostare gli equilibri. Garcia saprà gestire un potenziale alto. Si è indebolita nel portiere e in attacco l'Inter, rafforzatasi a centrocampo. Molto passerà da Barella e Frattesi e dalla crescita di Lautaro come leader. Il Milan è la più intrigante tra le squadre di vertice.Tante scommesse tra i nuovi acquisti. Difficile vincerle tutte.

Finora il mercato della Juventus ha guardato soprattutto al bilancio disastrato. Il grande vantaggio per Allegri e Giuntoli è quello di non avere le coppe potendo puntare "solo" allo scudetto. Ma gli interrogativi fisici su Vlahovic e Pogba pesano sul futuro bianconero.

Anno dopo anno la Lazio si trasforma sempre più in una squadra di Sarri che questa volta avrà finalmente una rosa più ampia.L'incognita è quanto peserà la Champions. La Roma DEVE prendere un buon attaccante se vuole consentire a Mou di lottare ai vertici.

Ha fatto il pieno di incassi l'Atalanta che come al solito ha reinvistito i soldi in ottimi acquisti. Per Gasperini il compito è ricostruire cosa che spesso gli è riuscita bene. Intrigante la Fiorentina. Il calcio spettacolo di #Italiano potrebbe esaltarsi con Beltran".