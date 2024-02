Entro le 24 va consegnata la lista Uefa: il punto sul Milan

vedi letture

Con la chiusura del calciomercato invernale, ecco che per il Milan si aprono le ore nelle quali dovrà essere decisa la rosa dei giocatori da presentare all’Uefa e che prenderà parte alle partite di Europa League. Cosa dicono le regole? Il regolamento Uefa prevede un massimo di tre cambi rispetto alla lista presentata per la fase a gironi delle sue competizioni. Non cambiano i numeri relativi ai giocatori registrabili ovvero un massimo di 17 calciatori “non formati” nei vivai italiani o del club, 4 calciatori formati nei vivai italiani e 4 di formazione interna.

Le certezze

Il Milan utilizzerà certamente due dei tre slot a disposizione per inserire nella propria lista Ismael Bennacer al posto di Rade Krunic e poi metterà Matteo Gabbia nei giocatori formati nel settore giovanile del club. Le altre certezze sono date dai giocatori stranieri utilizzati fino ad oggi da Pioli così come da quelli italiani presenti in rosa (Sportiello, Mirante e Florenzi) oltre a Calabria e Pobega. Ricordiamo che questi giocatori non tolgono il posto a quelli stranieri.

Due opzioni al vaglio

Tutto passa dalla valutazione di Pierre Kalulu. Il difensore francese, che manca dalla partita del “Maradona” contro il Napoli del 29 ottobre è ancora alle prese con la fase di recupero post operazione e i tempi, rispetto a Thiaw e Tomori non sono ancora definibili nel dettaglio. Come appreso da MilanNews.it, nelle prossime ore Stefano Pioli dovrà decidere se tenerlo oppure sostituirlo con Jan-Carlo Simic che, purtroppo, non ha ancora maturato i requisiti necessari per poter essere inserito in lista B. Se la scelta dell’allenatore dovesse ricadere su Kalulu, allora il terzo cambio sarebbe ad appannaggio di Filippo Terracciano (che andrebbe a prendere il posto di Caldara). Se, invece, la posizione di Kalulu non darà le sicurezze necessarie in termini di rientro a medio termine, allora dentro Simic con Pierre e Terracciano fuori. Al momento, il favorito è l'ex Verona.

Come sarebbero le liste

OPZIONE A (con Kalulu e Terracciano)

NON FORMATI (17 su 17): Maignan, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Tomori, Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Leao, Okafor.

FORMATI ITALIA (4 su 4): Sportiello, Mirante, Florenzi, Terracciano

FORMATI MILAN (3 su 4): Calabria, Gabbia, Pobega

OPZIONE B (con Simic)

NON FORMATI (17 su 17): Maignan, Theo Hernandez, Simic, Kjaer, Thiaw, Tomori, Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Leao, Okafor.

FORMATI ITALIA (4 su 4): Sportiello, Mirante, Florenzi, Caldara

FORMATI MILAN (3 su 4): Calabria, Gabbia, Pobega

di Pietro Mazzara e Manuel Del Vecchio