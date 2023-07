Entusiasmo per il Torino: 1.500 tifosi al Filadelfia. Sfida al Milan alla seconda giornata

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - C'è grande entusiasmo al Filadelfia per il primo allenamento a porte aperte della nuova stagione del Torino. Il tecnico Ivan Juric e la squadra hanno ricevuto l'abbraccio di circa 1.500 tifosi presenti sulle tribune del quartier generale granata. "Se onorerete con grinta e cuore i nostri colori, la Maratona non vi lascerà mai soli" lo striscione affisso sul lato lungo del campo. Buongiorno e compagni si stanno allenando per il sesto giorno in città, poi lunedì ci sarà il trasferimento a Pinzolo per il ritiro in altura che durerà fino al 28 luglio. (ANSA).