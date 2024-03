Episodio Pellegrini-Pulisic, il rossonero chiarisce: "Gli altri possono dire cosa vogliono, ma non ho visto niente"

Christian Pulisic ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Empoli. Queste le dichiarazioni del match winner a San Siro.

L’episodio della settimana scorsa con Pellegrini:

“Non ho visto niente dietro di me, ho semplicemente continuato a giocare finché la situazione non è andata un po’ fuori controllo. Non avevo intenzione di fare nulla del genere. Chi mi conosce bene lo sa. Gli altri possono dire cosa vogliono, ma non ho nulla contro la Lazio”.

LE PAROLE DI TREVISANI

Ha fatto tanto discutere l'episodio del cartellino rosso a Luca Pellegrini, giocatore della Lazio, che ha steso Christian Pulisic che aveva continuato a giocare perché l'arbitro Di Bello non aveva interrotto il gioco dopo che un giocatore laziale era rimasto a terra. A parlare dell'episodio anche Riccardo Trevisani su Pressing. Prima Trevisani chiarisce: "C'è un primo errore che è dell'arbitro che non interrompe il gioco: l'errore più grave. Poi c'è l'errore di Pellegrini che ha per cinque secondi la chance di buttarla fuori e non la butta fuori perché vuole ricevere la rimessa laterale e non farla battere agli avversari".

Poi Trevisani prende le difese di Pulisic, finito ingiustamente - con tanto di beceri insulti - nell'occhio del ciclone: "Sono due giorni che sento dire che Pulisic è uno scorretto. Allora Pulisic, in questa azione come si vede dalle immagini, non lo vede mai il giocatore della Lazio a terra. Pulisic è uno che ha preso 13 ammonizioni in carriera. Uno dei giocatori più corretti che giocano in Serie A e farlo passare per un bandito... Si può accorgere che Pellegrini la vuole buttare fuori? Sì. Oppure si può accorgere che Pellegrini lo vuole tenere solo a distanza. Non è che può accorgersi di un giocatore per terra alle sue spalle".