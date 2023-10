Episodio Pulisic, Casarin: "Var doveva sciogliere il dubbio"

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Il Var è ormai indispensabile in tutto il mondo, ma mi chiedo: è una tecnologia adeguata a scoprire quello che l'arbitro non è riuscito a vedere? Altrimenti abbiamo una cosa inutile. Bisogna verificare se le situazioni di ogni campo dove è installato il Var è in grado di risolvere i problemi". Parola di Paolo Casarin, ex arbitro, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sull'episodio Pulisic in Genoa-Milan. "Pulisic era circondato da difensori del Genoa, quando ha segnato, nessuno ha accennato a una protesta. L'arbitro ha fatto una cosa umana, neanche i difensori del Genoa avevano identificato qualcosa di irregolare. Il Var doveva sciogliere il dubbio e invece ha alzato le mani".

E sulla mancata stretta di mano tra l'arbitro Luca Sacchi e l'assistente Francesca Di Monte, Casarin dice la sua: "Non è stato bello da vedere. Nel tunnel, è inutile che gli arbitri facciano tanti saluti come tornassero dall'America. Ieri il presidente AIA ha chiarito che ci sono almeno duemila ragazze che arbitrano. È stato un movimento maldestro, ma mi ha dato fastidio, è stata una scena sgradevole. Probabilmente Sacchi, preso dal momento, si è dimenticato di dare la mano alla persona a cui la doveva dare per prima". (ANSA).