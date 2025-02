Era dal 2007 che una squadra olandese non vinceva in casa una sfida a eliminazione diretta in Champions

Il Feyenoord, con l'1-0 al Milan, diventa la prima squadra olandese a vincere una partita casalinga nella fase a eliminazione diretta di Champions League dal 2007 a oggi. L'ultima capace di questo exploit fu il PSV Eindhoven, che batté l'Arsenal per 1-0.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">1 - <a href="https://twitter.com/Feyenoord?ref_src=twsrc%5Etfw">@Feyenoord</a> are the first Dutch side to win a home game in the <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague?ref_src=twsrc%5Etfw">@ChampionsLeague</a> knockout stage since PSV in February 2007 (1-0 v Arsenal). Fighters. <a href="https://t.co/NpJcEldnFI">pic.twitter.com/NpJcEldnFI</a></p>— OptaJohan (@OptaJohan) <a href="https://twitter.com/OptaJohan/status/1889802387805839462?ref_src=twsrc%5Etfw">February 12, 2025</a></blockquote>