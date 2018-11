Eranio a MN: "Sono contento per Gattuso, non era facile vincere le due partite con le genovesi"

Stefano Eranio, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha detto la sua sul momento in casa rossonera: "In un ottimo momento, anche se purtroppo nel calcio italiano c'è poco equilibrio nei giudizi. Appena una squadra perde una partita l'allenatore è da cacciare. Son contento per Rino, perché sin dall'inizio ha sempre dato un'impronta precisa al gioco che avrebbe voluto dalla propria squadra, ha una sua identità. Io dico bravo a Rino, perché non era facile vincere queste due partite di fila contro le genovesi, che hanno dimostrato di essere due buone squadre".