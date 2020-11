Eranio a MN sull'assenza di Pioli: "Peserà meno contro una big come il Napoli"

Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it (qui l'intervista integrale) dell'assenza di Pioli contro il Napoli: "Oltre a Pioli non ci sarà nemmeno Murelli che è il suo vice. Sicuramente la figura dell'allenatore in panchina è importante, però va detto che il Milan sta facendo bene da tanto tempo, gioca tutte le partite con il giusto approccio e con un'identità ben preciso. Quando ci sono questi big-match non serve parlare troppo, i giocatori sanno l'importanza di queste gare e quindi sanno benissimo che devono rendere al massimo. In una partita contro una squadra meno forte l'assenza di Pioli si sarebbe probabilmente sentita di più, ma in gare come quella di domenica contro il Napoli i giocatori non faranno fatica a trovare le giuste motivazioni".