Eranio: "Calhanoglu fondamentale per il Milan"

L’ex centrocampista del Milan, Stefano Eranio ai microfoni di Milan Tv ha parlato così degli esterni del Milan: “Calhanoglu è fondamentale perché fa le due fasi con grande forza, ci sono partite in cui si riesce ad averlo per 90’ e altre in cui si stanca prima. Ma il turco è fondamentale per questo Milan, ha la capacità di mettere in porta facilmente perché ha un tipo di gioco particolare, grazie alla possibilità di tirare in porta da fuori. Anche se sotto questo aspetto non ha trovato continuità. Le ultime partite le ha fatte in crescendo, è partito male, ma è un giocatore che ha forza, vede il gioco, ha molta simbiosi con Suso. Spesso si cercano. Molte volte potrebbero verticalizzare di più ma spesso cercano di cambiare gioco e provare l’uno contro uno”