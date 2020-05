Eranio: "Il Milan avrebbe già i quattro giocatori da cui ripartire"

Stefano Eranio, intervenuto a TMW News, ha espresso il suo parere in merito ai giocatori rossoneri da cui ripartire: "Dal portiere, dal centrale di difesa e di centrocampo e da una punta forte. Questi quattro pezzi il Milan di adesso li avrebbe, ma non so se la squadra di oggi possa essere quella del futuro visti i paletti per il tetto ingaggi. Se devi rinunciare a qualche pezzo importante serve comunque un progetto e sapere qual è il budget per poter ripartire. Per i giocatori forti servono i soldi però Rangnick ad esempio si è distinto per aver scoperto tanti talenti. In ogni caso mi auguro che Pioli rimanga perchè, indipendentemente dai risultati, ha fatto vedere che è capace. E' una persona schietta, diretta e sarebbe bello dargli la possibilità di ripartire dal ritiro facendogli scegliere qualche giocatore che possa andar bene per il suo pensiero di calcio".