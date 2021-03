Eranio: "Il Milan meritava di più a Manchester, il Napoli non ha mai dato continuità"

Stefano Eranio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul momento dei rossoneri in vista del Napoli: “Il Milan viene da una settimana positiva nonostante le tante assenze che ha avuto. - Riporta TuttoNapoli.net - Secondo me a Manchester meritavano anche qualcosa in più, col gol annullato a Kessie gli hanno tolto qualcosa di troppo. Queste partite ti danno consapevolezza, il Milan è una squadra che sta sbalordendo partita dopo partita. Il Napoli non ha mai dato tanta continuità, ma ha passato dei momenti con grossi infortuni. Mertens e Osimhen che avevano iniziato col piglio giusto e poi si sono fatti male. Sono venuti a mancare anche i due difensori centrali titolari, diventa difficile per un allenatore senza i punti cardine. Non credevo che il Napoli fosse così distante dalla vetta, però se strada facendo non hai continuità è facile perdere la via giusta. Diventa difficile da giudicare il cammino di questa squadra, il Napoli sta pagando le assenze pesanti. Il valore della rosa lo vedi in questi momenti difficili, alcuni giocatori si sono rivelati poco efficienti sul campo. Ci sono tanti esempi di giocatori che in certe società non rendono, basta pensare a Immobile al Borussia Dortmund. E’ facile puntare il dito sull’allenatore, è stata una stagione particolare. Il Milan non aveva una rosa da scudetto, ma poi quando chiami in causa certi giocatori rendono al meglio".