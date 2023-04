Eranio: "Mi auguro che il Milan possa fare una grandissima partita"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Eranio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV commentando la gara di Champions League fra Milan e Napoli: "Su queste partite c'è poco da dire. Con un pubblico così e una posta così alta penso che la squadra sarà concentrata. Mi auguro che possa fare una grandissima partita. Penso che il Milan, se gioca come ha giocato a Napoli, possa vincere con chiunque. Ripetersi però non è mai facile".