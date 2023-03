Eranio: "Mi auguro che Leao possa tornare quello dello scorso anno, decisivo come lo è oggi Kvara per il Napoli"

MilanNews.it

Stefano Eranio, ex calciatore di Genoa e Milan, si è così espresso a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live su Milan-Napoli: "La pausa campionato potrebbe aver tolto qualcosa a una delle due o aver consentito il recupero di qualche inerzia positiva all’alta, vedremo in campo. Potrebbe averne beneficiato il Milan, che nella gara di campionato a San Siro è stata forse la squadra che ha messo più in difficoltà il Napoli in questa stagione. Poi gli azzurri hanno vinto, ma forse non meritando in pieno.