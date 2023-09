Eranio: "Una lezione di calcio, bellissimo Milan. Peccato per Tomori, deve migliorare"

Stefano Eranio ha parlato a MilanTv nel post partita di Roma-Milan, finita 2-1 per i rossoneri. Ecco cosa ha detto:

"Una lezione di calcio. La Roma e Mourinho sono stati in balia di un bellissimo Milan, che ha condotto la partita fino all'espulsione. Peccato per Tomori, ma deve migliorare in queste situazioni: dovrebbe temporeggiare anzichè entrare subito quando l'attaccante è spalle alla porta".