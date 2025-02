Erano 23 anni che il Milan non perdeva al "Dall'Ara"

Era dal 10 marzo 2002 che il Bologna non batteva il Milan al "Dall'Ara". All'epoca la squadra di Carlo Ancelotti affondò sotto i colpi di Salvatore Fresi e Julio Cruz. Alla fine almeno i rossoneri riuscirono a strappare all'ultimo la qualificazione in Champions League, scenario sempre più complicato per questa squadra.

Il Milan pone fine serie positiva da 17 partite, con l'ultimo successo del Bologna arrivato a "San Siro" nel gennaio 2016 con gol di Giaccherini.