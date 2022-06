Eriksen, il danese fa gola: è stato contattato dal Manchester United

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA - Il Manchester United avrebbe avviato i contatti per portare Christian Eriksen alla corte di Erik ten Hag. Lo riporta la Bbc, specificando come l'allenatore dei Red Devils ammiri moltissimo il danese, per questo, c'è ottimismo per una possibile risposta positiva del calciatore. In un primo momento, secondo le voci di mercato, il 30enne trequartista sembrava più orientato a rimanere a Londra. Il danese aveva ripreso a giocare nella seconda metà della scorsa stagione proprio nella capitale inglese, al Brentford, dopo lo stop costretto dall'arresto cardiaco avuto mentre giocava a Euro 2020 lo scorso giugno. Eriksen, dopo l'Europeo, era stato costretto a lasciare l'Inter perché il defibrillatore cardioverter impiantabile, che gli ha permesso di tornare a correre non è consentito in Serie A, accettando, a gennaio, l'offerta del Brentford per un contratto di sei mesi. L'allenatore Thomas Frank aveva più volte detto che i Bees avrebbero voluto trattenere l'ex trequartista del Tottenham, altra squadra di Londra alla quale è stato accostato. Ma l'accordo non è arrivato con nessuno dei due club e adesso lo United fa sul serio, provando a convincere Eriksen, che per il momento è svincolato. Eriksen aveva lasciato il Tottenham per passare all'Inter nel gennaio 2020, contribuendo alla cavalcata verso lo scudetto dello scorso anno, sotto la guida dell'attuale allenatore degli Spurs Antonio Conte. Prima che Eriksen riprendesse a giocare col Brentford, Conte aveva detto che "la porta è sempre aperta" per lui. (ANSA).