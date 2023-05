Eriksen sull'euroderby: "Mi dispiacerebbe per Kjaer, ma spero che passi l'Inter"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Premiato agli Laureus World Sports Awards, con il "ritorno dell'anno", l'ex centrocampista dell'Inter, oggi al Manchester United, Christian Eriksen, ha parlato dell'EuroDerby in Champions League: "All'Inter ho passato bei momenti e ho bei ricordi. Spero che nella semifinale contro il Milan i miei ex compagni vincano e raggiungano la finale anche se nel Milan gioca il mio amico Kjaer. Per lui mi dispiacerebbe, ma mi auguro che passi l'Inter".