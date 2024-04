Erlic a DAZN: "Oggi è un'altra finale. Daremo il massimo, non basta il compitino"

Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove, tra pochi minuti alle 15, scenderanno in campo Sassuolo e Milan per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A. I rossoneri si trovano tra l'andata e il ritorno del quarto di finale di Europa League contro la Roma, reduci dalla sconfitta e da una brutta prestazione nel primo atto del doppio confronto con i giallorossi. Nel prepartita ai microfoni di DAZN è intervenuto il capitano del Sassuolo MArtin Erlic. Queste le sue parole a pochi minuti dal fischio di inizio.

Queste le parole di Erlic nel pre partita: "E' una partita importante per noi. CI siamo preparati e allenati bene. Oggi è un’altra finale come tutte quelle che sono rimaste, cercheremo di dare il massimo. In queste partite non basta fare il compitino, bisogna andare oltre le nostre qualità fisiche e mentali".