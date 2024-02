"Ero un po' nervoso": Theo racconta il primo incontro con Paolo Maldini

Theo Hernandez, dopo un inizio di stagione un po' in sordina, con alcune partite giocate da difensore centrale ha ritrovato la fiducia ed è tornato a essere il giocatore determinante che abbiamo conosciuto, anche sulla fascia sinistra. Questa mattina il terzino rossonero, uno dei leader tecnici e morali dello spogliatoio del Milan, è stato intervistato da AS, uno dei maggiori quotidiani spagnoli. Di seguito alcune delle sue risposte più significative, sul futuro, su Pioli, su Ibra e tanto altro.

Sull'incontro con Maldini a Ibiza: "Ad essere sincero, la prima volta che ho visto una leggenda come lui, che veniva a parlare con me, sono stato un po' nervoso. È stato molto chiaro fin dall'inizio, mi ha spiegato il progetto, ciò che voleva da me e mi ha detto che con lui sarei diventato uno dei migliori del mondo, qualcosa che è stata una ragione sufficiente per non esitare a voler andare al Milan. È stato molto importante. Il Milan ha mostrato un interesse totale fin dal primo istante. Era il club con più coppe d'Europa dopo il Real Madrid e il fatto che una figura come Maldini mi spiegasse il progetto di persona è stato cruciale per me e per i miei agenti. È un'entità che sta lavorando molto bene da anni e sta consolidando basi molto solide che si stanno traducendo in successi sportivi. Il Milan sta tornando al suo posto. La decisione di venire al Milan è stata un totale successo per me".