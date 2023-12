Errata corrige. Nessun giorno di riposo: oggi il Milan si allena a Milanello

Al contrario di quanto erroneamente pubblicato in mattinata, il Milan non usufruirà di tre giorni di riposo post pareggio di Salerno. I rossoneri di Pioli, infatti, si alleneranno quest'oggi a Milanello per iniziare a preparare, sin da subito, il match del 30 dicembre contro il Sassuolo, da disputare a San Siro e valido per la 18esima giornata di Serie A.

Per Vigilia e Festa di Natale, invece, la squadra usuifrà di due giorni liberi. Il Milan tornerà a Milanello il 26 quando comincerà a preparare l'ultima sfida del 2023 contro il Sassuolo, in programma il 30 dicembre a San Siro. Il 2 gennaio, sempre in casa, si giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari, mentre il 7 gennaio all'orario di pranzo di chiuderà il girone d'andata sul campo dell'Empoli.