Esclusione Juve: dalla Fiorentina nessun commento, ma club pronto per i play off

(ANSA) - FIRENZE, 28 LUG - La Fiorentina ha preso atto del verdetto della Uefa relativo alla Juventus e alla sua esclusione per un anno dalle competizioni europee e ora attende l'ufficialità del suo ripescaggio in Conference League al posto della squadra bianconera. Ripescaggio che avverrebbe in virtù dell'ottavo posto ottenuto dai viola nello scorso campionato. In questo caso la squadra di Vincenzo Italiano affronterà per il secondo anno di fila il 24 e il 31 agosto i playoff della competizione che nell'ultima edizione l'ha vista arrivare fino alla finale persa il 7 giugno a Praga per 2-1 contro il West Ham.La decisione della Uefa era attesa da settimane, adesso la società di Commisso potrà definire meglio le proprie strategie di mercato: finora sono arrivati Sabiri (preso a gennaio), Parisi e Arthur, i prossimi obiettivi sono un centravanti (piacciono l'argentino Beltran del River Plate e Nzola dello Spezia) e un centrale difensivo (nel mirino il croato Sutalo della Dinamo Zagabria).

Intanto il club viola sta accelerando per il centrocampista Gino Infantino del Rosario Central, classe 2003, argentino con passaporto italiano. (ANSA).