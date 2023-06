ESCLUSIVA MN - Bianchessi: "Berlusconi aveva grande genialità e umanità. Su De Ketelaere..."

MilanNews.it

Riguardo all’attualità in casa Milan, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Mauro Bianchessi, ex Responsabile del Settore Giovanile rossonero.

Come si poneva il presidente Berlusconi rispetto al Settore Giovanile del Milan?

“Se ne interessava moltissimo. In ogni occasione possibile, ribadiva a me e a tutti quanti gli allenatori che dovevamo formare in primis degli uomini valorosi un domani, poi dei calciatori in futuro”.

Un aneddoto personale che ti lega a lui?

“La sua grande umanità, genialità e visione del futuro. L’ultima volta che l’ho incontrato fu ad Arcore un mese prima della cessione del Milan. Avevamo una riunione con Galliani e Staff Prima Squadra. Arrivai mezz’ora prima e mi fecero accomodare nel salottino. Dopo poco, arrivò il presidente, mi salutò chiamandomi per nome e, per prima cosa, mi chiese della mia famiglia, in particolare di come stessero i miei figli. La cosa che mi ha colpito di più fu quando aprì, parlandomi con grande dolcezza di sua figlia Marina. Con gli occhi lucidi la definì come una seconda mamma. Sapevo che voleva a tutti i costi portarmi a Monza con Galliani: ho il grande rimpianto del fatto che non mi potrà mai più rivedere all’opera”.

Cosa consiglieresti al Milan attuale nella gestione di De Ketelaere?

“Io continuerei a insisterci, perché è stato fatto un grande investimento, per il fatto che è giovanissimo e perché il talento non si perde all’improvviso. Anche a costo di prendersi dei rischi, bisogna dargli un’altra stagione di possibilità”.

C’è la giusta corrispondenza tra il Milan attuale e il Settore Giovanile?

“Io ho notato negli anni che il Settore Giovanile del Milan è sempre stata una risorsa notevole. Grandi meriti vanno dati in questo senso a tutti i dirigenti che hanno lavorato in rossonero negli anni. Da Donnarumma, a Locatelli, passando per Gabbia e Pobega sono venuti fuori calciatori di notevole caratura”.