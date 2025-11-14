esclusiva mn Tsitaishvili: "Kaladze, un mito per noi georgiani. Il più grande della storia? Né lui né Kvara, ecco chi"

vedi letture

La redazione di MilanNews ha intervistato il nazionale georgiano Giorgi Tsitaishvili tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Si è parlato di Kakhaber Kaladze che qualche settimana fa ha incontrato Sandro Nesta a Tbilisi facendo impazzire i nostalgici tifosi rossoneri: tanti gli argomenti toccati.

Giorgi, quant'è grande per voi georgiani la leggenda rossonera Kakhaber Kaladze?

"Lui è un mito. È stato uno dei primi georgiani ad andare in un grande club. Se conoscete la sua storia, i suoi inizi e quanto sia stato difficile per lui arrivare a questi livelli sareste sorpresi. Bisogna avere tanto rispetto per la sua carriera, non ha avuto vita facile nella scuola calcio della Dinamo Kiev e io che ci sono passato da quelle parti ve lo posso garantire. Poi però è arrivato ai massimi livelli vincendo due Champions League con il Milan. È uno dei più grandi giocatori della storia della Georgia. Ora c'è una nuova generazione e spero che Kvaratskhelia ripercorrerà le sue orme come minimo. Ma speriamo anche di più."

Hai mai avuto l'onore di incontrarlo?

"Lui è un uomo di calcio, molto vicino a noi giocatori della nazionale. Ama il calcio ed è normale che sia così. Dopo una carriera del genere non si può smettere di amare questo sport. Kaladze ha fatto tanto per il calcio georgiano. Dopo le partite in nazionale lo incontriamo sempre per festeggiare insieme. Poi lui ha sempre la parola giusta per tutti ed è un grande tifoso della nazionale georgiana e in generale sostiene tutto lo sport del nostro paese. Per la Georgia è importante farci vedere e diamo il massimo per mostrare la miglior versione di noi stessi al mondo."

Chi è il più grande georgiano della storia: Kaladze, Arveladze o Kvaratskhelia?

"Certo se guardiamo ai titoli, Kaladze è al primo posto. E Kvaratskhelia è ancora giovane con tanti anni di carriera davanti quindi è ancora presto. Senza tener conto dei titoli vinti e giudicando solo il calciatore per me il numero uno era Georgi Kinkladze. Molti georgiani la pensano uguale. Lui è uno dei più grandi talenti che il nostro paese abbia mai avuto e quanto a titoli vinti è il numero 1."

Eri bambino quando Kaladze era un pilastro del Milan di Ancelotti, prima da terzino quando Maldini è ancora nel suo prime poi da centrale negli ultimi anni di Paolo. Mai sognato di andare al Milan?

"Io sono sempre stato tifoso del Barcellona."