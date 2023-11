Escrementi dalle docce, l'aggiornamento di Sanchez: "L'ANFP si è impegnata a risolvere"

vedi letture

Lo sfogo di Alexis Sanchez ha portato i suoi frutti. Il giocatore dell'Inter, nelle scorse ore si è lamentato per le condizioni dell'impianto Juan Pinto Duràn che ha accolto la Nazionale cilena senza docce funzionanti. "Nello stadio del Colo Colo ero seduto a fare stretching e dallo scarico della doccia sono usciti alcuni nostri escrementi. Ti chiedi, ma questa è una Nazionale o un club di terza categoria?", il duro sfogo dell'attaccante.

Gli ha risposto su Twitter l'uomo d'affari Leonardo Farkas che lo stesso Sanchez ha retwittato. "I miei follower mi hanno mandato le parole di Sanchez. Non può essere che la nostra Nazionale non abbia neanche docce di qualità. Ho depositato venti mln di pesos per migliorare le strutture. Non ci credevo fino a che non ho sentito le parole di Alexis", ha scritto.

È stato proprio il giocatore dell'Inter a rispondergli sui social: "Grazie per aver sempre voluto aiutarmi, ma ho appena parlato con il presidente dell'ANFP, risolveranno per le docce, per l'acqua fredda ecc ecc. E si sono impegnati anche a migliorare le strutture del calcio femminile a breve termine. L'idea è che le generazioni future dispongano di strumenti di qualità come merita la Nazionale".