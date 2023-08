Esodo in Arabia, Rivera: "Ormai vince solo il denaro: serve gente che ragioni"

Gianni Rivera, che domani festeggerà i suoi 80 anni, ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha dato un suo giudizio sull'esodo di tantissimi calciatori verso l'Arabia Saudita. Le sue parole: "Cosa succede? Me lo chiedo anch’io. Valeva la pena preoccuparsi tanto per i calciatori per poi scoprire che, vedi l’Arabia, la globalizzazione avrebbe cancellato tutto? Ormai vince solo il denaro e questo dice già quasi tutto. Abbiamo bisogno di gente che ragioni. Sia che occupino un seggio in Parlamento, sia che lavorino nel calcio. Vorrei per questo dare un mio contributo nel mondo calcistico, con amici che la pensano come me"