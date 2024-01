Esonero Mourinho, Capello: "Questi americani non rispettano le persone. Lo abbiamo visto anche al Milan con Maldini..."

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Penso che queste società americane lavorino senza rispettare le persone con cui collaborano. Lo abbiamo visto al Milan con Maldini e oggi a Trigoria con Mourinho. Non c'è sensibilità dalle loro parti, ma solo business. Io invece penso che serva anche rispetto, magari accordandosi prima e separatamente e non con un comunicato e una telefonata". Intervistato da Sky Sport che gli chiede un commento sull'esonero di José Mourinho, Fabio Capello è duro con la proprietà statunitense della Roma che oggi ha deciso l'allontanamento dello 'Special One'. Secondo Capello, ultimo allenatore a vincere uno scudetto con i giallorossi della capitale (nel 2001), "che qualcosa non funzionasse si capiva dal fatto che non rispondevano alle sue richieste. Lo hanno trattato nella maniera meno rispettosa e parliamo di uno degli allenatori più importanti della storia. È successo anche a me in Russia (dove allenava la nazionale ndr), dove mi avvisarono all'aeroporto".

Ma Capello ora vuole dare un consiglio al nuovo tecnico romanista Daniele De Rossi? " Un consiglio? Quello di studiare ciò che ha fatto Mourinho finora - risponde -, e cercare di portare qualche piccola variante senza rivoluzionare. Altrimenti vai contro una fascia di spogliatoio che non ti seguirebbe". "Come me ha cominciato nella Spal e qualcosa ci accomuna - dice ancora Capello -. Sarà difficile, ma conoscendo l'ambiente romano deve far vedere quanto vale. Da calciatore è stato bravissimo, ora deve farlo vedere da allenatore. Deve lavorare sui giocatori e far vedere che sono una squadra vera, e i tifosi dovranno appoggiare molto più la squadra". (ANSA).