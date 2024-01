Esonero Mourinho, Pioli l'unico allenatore imbattuto con lo Special One

La sconfitta con il Milan a San Siro è stata fatale per Josè Mourinho. Da questa mattina l'allenatore portoghese non è più il tecnico della Roma: esonerato con effetto immediato insieme al suo staff. Stefano Pioli lo ha battuto ancora una volta, una scena che si è vista tante volte da quando lo Special One è tornato in Italia.

La situazione contraria, invece, non si è mai verificata. Infatti, Mourinho non ha mai battuto Pioli e il tecnico rossonero può fregiarsi di essere l'unico allenatore a non aver mai perso contro Mou (tra quelli che ci hanno giocato contro almeno sei volte). Il bilancio parla chiaro: 6 precedenti, 4 vittorie e 2 pareggi.