Esordio alle porte, che Milan sarà? Rivera: "Hanno preso molti ma non so cosa faranno"

vedi letture

Gianni Rivera, leggenda rossonera che domani compie 80 anni, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tra ricordi e giudizi senza peli sulla lingua, non poteva mancare una domanda sul Milan attuale che lunedì inizia il suo campionato contro il Bologna, curiosamente la squadra contro cui Rivera, nel 1979, ha salutato il calcio. Questo il giudizio sulle potenzialità rossonere: "Non lo so. Non lo so proprio. È andato via Tonali, hanno fatto una scelta legata a un programma. Non conosco i piani e i percorsi. Ne hanno presi molti, ma non so cosa potranno fare. Vediamo, aspettiamo. Ma non chiedetemi pronostici scudetto. Non voglio fare brutte figure"