Esordio Maldini, Vaciago: "Favola Maldini, qualcosa di epocale"

Ennesima grande serata per la famiglia Maldini. Ieri, in occasione della gara di Nations League tra Italia e Israele vinta dagli Azzurri per 4-1, l'ex rossonero Daniel Maldini ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore sotto gli occhi del papà Paolo e della mamma Adriana. Si tratta del terzo Maldini, dopo il padre e il nonno Cesare, a giocare una partita con l'Italia: un caso unico nel suo genere e una dinastia ulteriormente consolidata. Su Tuttosport oggi il direttore Guido Vaciago ne ha parlato così.

Le parole di Guido Vaciago: "E sullo sfondo della rotonda vittoria, che ci avvicina alla qualificazione (e, soprattutto, a un sorteggio più morbido per il Mondiale 2026), nei minuti finali c’è spazio per incastonare la favola dei Maldini, tre generazioni tutte in Nazionale: qualcosa di epocale. Mentre Daniel era in campo, Paolo e sua moglie erano continuamente inquadrati in televisione. L’emozione bucava lo schermo e colpiva all’altezza dello sterno, scuotendo le emozioni di chiunque ami il calcio e adori la compostezza di una famiglia che si passa il talento con il dna e l’educazione con l’esempio. Cesare, Paolo e Daniel: dal 1960 al 2024, sessantaquattro anni di calcio e saggezza. Vendessero divani lo slogan era bell’e pronto, non vendono nulla, regalano emozioni a chi è abbastanza sensibile da prendersele al volo e tenersele strette".