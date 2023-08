Esordio per Loftus. L'inglese esulta: "Buona partenza, forza Milan"

Nella giornata di ieri esordio anche per Ruben Loftus-Cheek, uno dei più attesi in campo. Nella vittoria contro il Bologna, l'ex Chelsea ha agito da mezzala al fianco di Krunic. L'inglese ha festeggiato con un post su Instagram la sua prima vittoria in rossonero: "Buona partenza, forza Milan".