MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al minuto 83' di Monza-Milan, Tiemoue Bakayoko, centrocampista del Milan, ha fatto il suo debutto stagionale in questo campionato. Il giocatore francese, che ha sostituito Rade Krunic in mediana, non calpestava il campo in gare ufficiali dallo scorso 15 maggio in occasione di Milan-Atalanta.