Esordio top per Pulisic: ecco tutte le sue statistiche

Esordio da vero top player per Christian Pulisic che, nella sua prima gara ufficiale in rossonero, ha confermato le buone sensazioni del pre campionato. Non solo il primo gol con il Diavolo, bellissimo, ma anche tanto altro. Praticamente perfetto nei passaggi, il 90% sono riusciti nell'ultimo terzo di campo. Ma anche 4 duelli vinti e una grande giocata a liberare Reijnders per l'assist a Giroud. Bene anche nei dribbling (4) e nell'efficienza dei cross (2 riusciti su altrettanti tentati).