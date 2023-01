Esposito: "Milan avversario più pericoloso del Napoli"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Max Esposito, ex giocatore del Napoli, è intervenuto nel corso del TMW News per parlare della Serie A che riparte e anche della formazione di Spalletti: "La ripresa del campionato - dice - è un'incognita ma credo che pian piano rivedremo lo stesso andamento della prima parte e spero, da napoletano, di vedere gli azzurri ancora primi in classifica. Non credo che le gare con Inter e Juve siano decisive per la "chiusura" del campionato, che è ancora lungo. Sono tappe importanti e la gara contro i nerazzurri ha certamente delle insidie. Sono comunque andato in questi giorni a Castelvolturno e la squadra mi pare in salute dal punto di vista fisico e mentale. E' un Napoli che riprende il campionato con un piccolo margine di vantaggio e i partenopei hanno la possibilità di giocare queste gare senza eccessiva ansia".

Il mercato del Napoli: cosa aspettarsi?

"Si parla di Ounahi che si è messo in evidenza al Mondiale. Credo comunque che come rosa, quella partenopea, sia completa, Se come pare arriverà Bereszynski che dovrebbe essere l'alternativa a Di Lorenzo, il Napoli è a posto. Era giusto intervenire in quel ruolo e il gruppo ripeto, poi è al completo. Mi aspetto tanto dal Napoli nella seconda parte di stagione. Il Milan starà attaccato, in scia, fino alla fine. E' ad oggi l'avversario più pericoloso, anche se le altre tre quattro squadre possono inserirsi nella lotta scudetto".