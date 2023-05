Esposito: "Napoli di Spalletti come quello di Maradona? Paragone che non può starci, c'era anche un grande Milan come avversario"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoletano, tifoso del Napoli, di cui è stato anche calciatore. Max Esposito applaude a TMW ora lo scudetto della squadra di Spalletti

Il paragone con gli altri scudetti del Napoli è possibile?

"Non si può fare perchè stiamo parlando di un calcio diverso. L'importanza è la stessa però io quegli anni li ho vissuti e con tutto il rispetto per Osimhen e gli altri a quei tempi c'erano Maradona, Giordano e Careca che erano di un altro spessore. E c'era pure un grande Milan come avversario. Senza nulla togliere a nessuno, è un paragone che non può starci".