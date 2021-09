Esposto del Milan sui cori razzisti a Bakayoko, Gazidis: "Dovere morale, non ignoriamo la discriminazione"

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "E' un nostro impegno morale denunciare ogni forma di discriminazione che coinvolga il nostro club, che non possiamo e dobbiamo ignorare. Vogliamo ancora una volta confermare il nostro impegno per evitare simili atteggiamenti in futuro, collaborando con gli altri Club e le Istituzioni per raggiungere un obiettivo comune": lo dice, all'ANSA l'ad del Milan Ivan Gazidis. Oggi il club rossonero ha presentato un esposto ufficiale alla Procura Federale contenente evidenze documentali per fare chiarezza e affinchè siano presi i dovuti provvedimenti in merito agli episodi di discriminazioni avvenuti durante Milan-Lazio. Durante la partita, alcuni tifosi biancocelesti hanno rivolto cori e buu razzisti a Bakayoko e Kessié. "Il mondo del calcio - continua Gazidis - deve rimanere unito per tutelare tutti i giocatori in modo deciso e senza compromessi. L'intolleranza non è un problema creato dal calcio, ma senza dubbio si riflette nel calcio. Per questo motivo, continueremo nel nostro sforzo di portare cambiamento attraverso il calcio e lanceremo altre iniziative di sensibilizzazione nei prossimi giorni". (ANSA).